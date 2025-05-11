ترامب: أثق بأن نهاية الحرب في أوكرانيا قد تكون وشيكة

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عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بأن نهاية الصراع في أوكرانيا قد تكون وشيكة.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" صباح اليوم الأحد: "يوم عظيم محتمل لروسيا وأوكرانيا. تخيلوا مئات الآلاف من الأرواح التي سيتم إنقاذها إذا انتهت هذه المجزرة التي لا تنتهي، كما نأمل".

وأضاف الرئيس أنه سيواصل "العمل مع كلا الجانبين" من أجل خلق "عالم جديد ومُحسّن تماما".

وقال: "أسبوع عظيم قادم!".

وكانت الولايات المتحدة قد دعت سابقا إلى وقف إطلاق نار لمدة 30 يوما لإتاحة المجال أمام مفاوضات سلام.

لكن روسيا وضعت شروطًا، من بينها وقف تسليم الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.

وأكدت موسكو أن على أوكرانيا ألا تستغل وقف إطلاق النار لتحقيق مكاسب عسكرية أو لإعادة تنظيم قواتها.



