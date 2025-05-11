رئيس البرلمان العربي يتوجه إلى إندونيسيا للمشاركة في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي

توجه رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا على رأس وفد برلماني، وذلك للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات ذات الصلة، والتي تنطلق غدا وتستمر على مدى 4 أيام.

وتأتي مشاركة البرلمان العربي في أعمال الاجتماعات انطلاقًا من حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون العربي الإسلامي لدعم القضايا العربية في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه العالمين العربي والإسلامي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فضلًا عن التحديات التنموية المشتركة.

ومن المقرر أن يلقي رئيس البرلمان العربي كلمة في الجلسة الخاصة برؤساء البرلمانات المشاركة في الاجتماعات، يتناول فيها التطورات الراهنة وفي مقدمتها ما تمر به القضية الفلسطينية من تحديات غير مسبوقة، كما سيلقي الضوء على آليات التعاون بين البرلمان العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بما يساهم في تعزيز العمل البرلماني العربي الإسلامي المشترك.