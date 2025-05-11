كيف أثرت صواريخ الحوثي على الملاحة في مطار بن جوريون؟

كشف موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تراجع عدد الرحلات والمسافرين في مطار بن جوريون قرب تل أبيب، بسبب الهجمات الصاروخية التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية مستهدفة المطار.

وبحسب الموقع، تراجع عدد المسافرين في مطار بن جوريون بنسبة 26 بالمئة عن الحجوزات المسبقة، كما قل عدد الرحلات بالمطار بنسبة 34 بالمئة، لا سيما بعد الصاروخ الذي سقط قربه الأسبوع الماضي.

ورغم عودة المطار إلى العمل خلال وقت قياسي بلغ نحو نصف ساعة، فإن حركة المسافرين لم تعد إلى المستوى المتوقع في مثل هذا الوقت من السنة، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وذكر "والا" أنه، خلال اليوم (الأحد)، يوجد 48900 مسافر عبر مطار بن جوريون على متن 314 رحلة دولية قادمة ومغادرة، أي أقل بنسبة 26 بالمئة للمسافرين، و34 بالمئة للرحلات، مقارنة بما كان متوقعا قبل الحادث.

ولم تستأنف معظم شركات الطيران الأجنبية رحلاتها من وإلى إسرائيل بعد، كما لم تلتزم بعد بتاريخ للعودة.

وأعلنت شركات عدة أن رحلاتها ستعود إلى مطار بن جوريون هذا الأسبوع، لكن الكثير من هذه الشركات مدد فترات التعليق مرارا عندما اقتربت التواريخ التي أعلنت مسبقا.

وأكدت الخطوط الجوية البريطانية أنها لن تعود للعمل عبر المطار حتى منتصف يونيو، بينما قالت شركة "فيرجن أتلانتيك" إنها ألغت خط الرحلات إلى تل أبيب.

وكان من المتوقع، يوم الأحد الماضي (4 مايو)، أن يتعامل مطار بن جوريون مع نحو 66200 مسافر على متن 422 رحلة دولية، مع مغادرة نحو 34700 مسافر على رحلات دولية، ووصول نحو 31500 مسافر.