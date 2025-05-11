 5 صيادين ظلوا تائهين 55 يوما في البحر يصلون إلى جزر جالاباجوس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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5 صيادين ظلوا تائهين 55 يوما في البحر يصلون إلى جزر جالاباجوس


نشر في: الأحد 11 مايو 2025 - 7:11 ص | آخر تحديث: الأحد 11 مايو 2025 - 7:11 ص

وصل خمسة صيادين أمضوا 55 يوما تائهين في البحر ، إلى جزر جالاباجوس اليوم السبت، بعدما أنقذهم طاقم قارب صيد ، حسبما ذكرت البحرية الإكوادورية عبر منصة إكس.

وظل الصيادون، وهم ثلاثة بيروفيين وكولومبيين اثنين، مفقودين منذ منتصف مارس وعثر عليهم قارب إكوادوري في السابع من مايو.

وقالت البحرية في منشور منفصل أمس الجمعة ،إن الصيادين أفادوا بوقوع ضرر في مولد القارب بعد يومين من إبحارهم من خليج بوكوسانا، الواقع جنوب العاصمة البيروفية ليما.

وحالة الرجال مستقرة، وذكرت البحرية أنها تنسق مع السلطات المحلية والأجنبية لضمان عودتهم سالمين إلى دولهم.


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