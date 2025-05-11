رئيس اتحاد الدراجات يرحب بالدول المشاركة في بطولة أفريقيا للمضمار

عُقد منذ قليل المؤتمر الفني للبطولة الإفريقية للمضمار،بمبنى المضمار بهيئة ستاد القاهرة، بحضور أيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات، والايفواري ياوا الكوميه رئيس الاتحاد الأفريقي للدراجات، جي بي فانزيل مدير السنتر الدولي للدراجات، ورؤساء البعثات المشاركة في البطولة، بالاضافة لاعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للدراجات محمد حجازي والعقيد سمير عبد العظيم والدكتور أحمد بدير.

وفي البداية، رحب أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، بالمشاركين على أرض مصر في البطولة الأفريقية للدراجات في نسختها الحادية عشر، متمنيا لهم قضاء أوقات سعيدة.

وتوقع رئيس الاتحاد المصري للدراجات، منافسات قوية في أجواء حماسية، مؤكدا أنه تم الاستعداد الجيد للبطولة وتوفير كل الإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة.

ووجه أيمن علي حسن الشكر لـ كوميه، رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة على حرصه على التواجد والمشاركة في المؤتمر الفني وتقديم كل الدعم لإنجاح البطولة

وشدد رئيس الاتحاد المصرى للدراجات على أهمية هذه البطولة كونها مؤهلة لكأس العالم للدراجات، إلى جانب أنها تضيف نقاط للاعبين في الترتيب العام الدولي

ومن جانبه، عبر ياوا الكوميه رئيس الاتحاد الأفريقي للدراجات، عن ثقته في نجاح البطولة وقدرة الاتحاد المصرى على الخروج بهذا الحدث بصورة مشرفة وتنظيم الفعاليات الرياضية القارية خاصة في الدراجات.

ووجه رئيس اتحاد الافريقي للعبة الشكر للاتحاد المصري للدراجات برئاسة أيمن علي حسن على حفاوة الاستقبال والتنظيم الرائع معرباً عن سعادته بتنظيم البطولة على أرض مصر.

وقدم التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأشرف صبحي وزير الشباب واللجنة الأولمبية والشعب المصري على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم للبطولة.

ومن جانبه، قال محمد حجازي عضو مجلس الإدارة ومدير البطولة، نرحب بالدول الـ 13 المشاركة في البطولة، مهنئا رئيس الاتحاد الأفريقي على توليه مهام منصبه والفوز بثقة الجمعية العمومية.

كما وجه الشكر ل أيمن علي حسن لثقته فيه لتولي مدير البطولة، مؤكدا أنه تم العمل على توفير كل الإمكانيات اللازمة لنجاح البطولة

وتستضيف مصر منافسات البطولة الإفريقية لمضمار الدراجات، خلال الفترة من 11 وحتى 16 مايو الجاري، بمشاركة 13 دولة، وهي: مصر، تونس، الجزائر، جنوب إفريقيا، سيشل، نيجيريا، بوروندي، بوركينا فاسو، كينيا، بنين، كوت ديفوار، وأوغندا

بالاضافة لتنظيم بطولة الباراسيكل والتى تشهد مشاركة اربع دول وهي كينيا وجنوب افريقيا ونيجيريا بالاضافة لمصر الدولة المنظمة ..