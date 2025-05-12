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أعداد جريدة الشروق
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انتهاء التصويت في انتخابات ألبانيا بعد حملة تمحورت حول مساعي الانضمام للاتحاد الأوروبي

تيرانا (ألبانيا) (أ ب)
نشر في: الأحد 11 مايو 2025 - 11:37 م | آخر تحديث: الأحد 11 مايو 2025 - 11:37 م

انتهى التصويت في الانتخابات البرلمانية في ألبانيا، اليوم الأحد، بعد حملة صاخبة طغت عليها مساعي البلاد الشاقة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ومسعى رئيس الوزراء إيدي راما للفوز بولاية رابعة.

وتم إغلاق مراكز الاقتراع الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش)، ومن المتوقع الانتهاء من فرز الأصوات خلال 48 ساعة.

وبسبب الهجرة الجماعية، يبلغ عدد الناخبين بقوائم الانتخابات في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 8ر2 مليون نسمة، نحو 7ر3 مليون ناخب. ولأول مرة، سُمح للمغتربين بالتصويت حيث أدلوا بأصواتهم عبر البريد.


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