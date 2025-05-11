كومو يضع نجل أنشيلوتي على راداره لخلافة فابريجاس

دخل دافيدي أنشيلوتي، نجل المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، دائرة اهتمامات نادي كومو الإيطالي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول، حال رحيل المدرب الحالي سيسك فابريجاس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتزايدت التكهنات حول مستقبل فابريجاس، وسط أنباء قوية تربطه بتولي تدريب باير ليفركوزن الألماني، لخلافة تشابي ألونسو الذي أعلن رحيله عن النادي بنهاية الموسم، وسط ترشيحات لتوليه القيادة الفنية لريال مدريد، خلفًا لأنشيلوتي المرشح لتدريب منتخب البرازيل.

وفي حال إتمام انتقال فابريجاس، يبرز دافيدي أنشيلوتي كأحد أبرز الأسماء المطروحة داخل أروقة كومو، خاصة وأنه يملك خبرات فنية كبيرة رغم صغر سنه، بعد أن عمل مساعدًا لوالده في عدة أندية أوروبية كبرى مثل بايرن ميونيخ، نابولي، إيفرتون، وأخيرًا ريال مدريد، وحقق معه بطولات محلية وأوروبية.

كما كشفت تقارير صحفية عن وجود اهتمام من نادي رينجرز الأسكتلندي بالتعاقد مع دافيدي، في وقت يواصل فيه نادي كومو دراسة عدة خيارات أخرى، أبرزها ألفارو أربيلوا، المدرب الحالي لفريق شباب ريال مدريد تحت 19 سنة.