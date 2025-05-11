رئيس وزراء قطر ووزير خارجية إيران يناقشان علاقات التعاون والقضايا الإقليمية والدولية

استقبل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي يزور البلاد حاليا.
وجرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
وأعرب محمد بن عبد الرحمن، خلال المقابلة، عن ترحيب قطر بتوافق أمريكا وإيران، على استئناف المباحثات في إطار الوساطة العمانية الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق منصف ودائم وملزم، بما يعزز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون والحوار الإقليمي.