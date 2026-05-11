الرئيس الأمريكي يقوم بزيارة دولة إلى الصين من 13 إلى 15 مايو

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين أنه بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج، سيقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة دولة إلى الصين في الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري.