طالبت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ أمراض الباطنة والسكري بكلية طب قصر العيني، بضرورة حظر نشر المعلومات الطبية المغلوطة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد واقعة الوفاة المفاجئة لشاب في محافظة المنوفية، إثر توقفه عن تعاطي جرعات الأنسولين المقررة له، بسبب اتباعه الحمية المسماة بـ «نظام الطيبات».

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» إن صفحات السوشيال ميديا لا تزال تعج بالمنشورات، موضحة أن البعض بدأ يستغل هذه الأفكار لتحقيق شهرة وزيادة المتابعين.

ودعت إلى صدور قرارات تمنع أي شخص غير طبيب متخصص من الحديث في الشأن الطبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن القرارات التي اتخذتها نقابة الأطباء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لم تُنفذ بل على العكس تشهد زيادة، بسبب الدخل المادي المرتفع من إعلانات اليوتيوب والفيسبوك الذي يدفع هؤلاء الأشخاص للاستمرار في نشر المعلومات الطبية الخاطئة، لافتة إلى أن هناك لجان إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي تروج لهذه المعلومات.

ووفقا لشهادات عدد من أصدقاء الشاب محمد، ابن قرية هورين التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، فإن الشاب كان يعاني من مرض السكري، وقرر في الفترة الأخيرة التوقف عن تناول جرعات الإنسولين، واتباع ما يُسمى «نظام الطيبات الغذائي».