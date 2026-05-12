انتشال جثة غريق من ضحايا سقوط دراجة نارية بفرع النيل في قنا

عثرت قوات الإنقاذ النهري، بالتعاون مع الأهالي، منذ قليل، على جثة أحد ضحايا حادث سقوط دراجة نارية من أعلى كوبري نجع حمادي في نهر النيل، وذلك بمنطقة قرية نجع الغليظ شرق النيل بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، عقب عمليات بحث مكثفة استمرت 3 أيام.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بسقوط 3 شباب كانوا يستقلون دراجة نارية داخل مياه نهر النيل، تزامنًا مع فتح كوبري نجع حمادي، ما أدى إلى سقوطهم.

وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، إذ كشفت المعاينة الأولية سقوط كل من "م.ف، وأ.ه، وط.ب"، في مياه النيل.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال أحد الشباب وإنقاذه في وقت الحادث، وتم نقله إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، بينما واصلت قوات الإنقاذ عمليات التمشيط والبحث عن المفقودين حتى تم العثور على جثة أحدهم بمنطقة نجع الغليظ شرق النيل.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، فيما كُلِّفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وظروف وقوعه.