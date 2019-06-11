الديمقراطيون يتوصلون إلى اتفاق مع إدارة ترامب بشأن وثائق مولر

توصل الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي إلى اتفاق مع وزارة العدل بشأن الحصول على وثائق تتعلق بتقرير المحقق الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية والعرقلة المحتملة لسير العدالة.



وهذا التحرك قد يؤدي إلى خفض التوترات بين البيت الأبيض والديمقراطيين، الذين هددوا باتهام وزير العدل ويليام بار بإزدراء الكونجرس بسبب تحديه مذكرة استدعاء ورفض تقديم دليل أساسي عن تقرير مولر.



وأعلن جيري نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب عن التوصل إلى الاتفاق بشأن "أهم ملفات مولر"، الاثنين، قائلا إنه يتعلق بالدليل الذي "استخدم لتحديد ما إذا كان الرئيس وآخرون عرقلوا سير العدالة أو انخرطوا في أفعال أخرى من سوء السلوك".



وقال نادلر إنه في ضوء تعاون وزارة العدل سوف يعلق إجراءات جنائية ضد بار في الوقت الراهن، ولا يزال من المتوقع أن يمضي المجلس قدما في إجراء تصويت غدا ضد بار وهو ما يعني التخويل برفع دعوى مدنية.



وأضاف نادلر في بيان "إذا ما مضت الوزارة بحسن نية واستطعنا الحصول على كل ما نحتاجه، فعندئذ لن تكون هناك حاجة لاتخاذ خطوات أخرى"، محذرا بقوله: وإلا سيذهب إلى المحاكم.



يذكر أن بار كشف عن التقرير علنا، وإن كانت أجزاء منه خضعت للتنقيح بصورة كبيرة بسبب القضايا الجنائية الحالية والمسائل الاستخباراتية، وأيضا لحماية الطرف الثالث.