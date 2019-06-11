الهجرة تشارك في حفل عرض مشروعات طلبة إعلام بأكاديمية النقل البحري

شهدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مساء اليوم الثلاثاء، حفل عرض مشروعات طلبة قسم إدارة الإعلام بكلية الإدارة والتكنولوجيا، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدفعة السابعة، والذي أقيم بمكتبة الإسكندرية.

كما شهد الحفل حضور الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور سامي عبد العزيز، والإعلامية إسعاد يونس، والدكتور عمرو الليثي.

وهنأت السفيرة نبيلة مكرم، الخريجين وأسرهم وذويهم، وقالت: "أشعر دومًا بالفخر عند التواجد في تلك الليلة التي ستظل محفورة في ذاكرة الطلاب والخريجين"، كما أعربت عن سعادتها بأن تنتج الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هذه المخرجات المتميزة التي تعد خير استثمار في العنصر البشري، معبرة عن فخرها بمستوى الخريجين من الأكاديمية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى دور الإعلام الهام والذي يمثل ركيزة رئيسية في البناء، وإظهار جهود الدولة، مؤكدة أن الإعلام يعد البوابة التي اقتربنا فيها من الخبراء والعلماء المصريين حول العالم، و دعت الشباب إلى مشاهدة فيلم "الممر" الذي يعبر عن التحول من الهزيمة للنصر، مؤكدة أن لكل منا ممره الخاص الذي يعبر به في مراحل حياته المختلفة.

وأشادت الوزيرة بتخريج الأكاديمية لطلاب من كافة الدول العربية مثل سوريا والعراق والسعودية ومن الدول الأفريقية، وهذا هو دور مصر المرحب بكل الحضارات والجنسيات والديانات، وهو ما تحرص وزارة الهجرة على إظهاره في المبادرة التي أطلقتها "مصر بداية الطريق".

واختتمت كلمتها، بدعوة الحضور كأم قبل أن تكون وزيرة، للوقوف دقيقة حداد على روح الشاب "عمر نبيل عاصم" الطالب بالسنة الأولى بالأكاديمية وابن صديقتها، الذي وافته المنية الشهر الماضي، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسرته الصبر وأن يحفظ أولادنا جميعا.

ولفتت الوزيرة إلى أن علاقة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالأكاديمية ليست بجديدة، وبدأت منذ البداية الأولى لسلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، وقالت إن الأكاديمية كانت حاضرة بقوة فيما يتعلق بالشق الأكاديمي وورش العمل الخاصة وتنظيم مؤتمرات مصر تستطيع، مؤكدة أن وجود الدكتور إسماعيل عبد الغفار في مجلس أمناء مؤسسة مصر تستطيع إضافة كبيرة لعمل المؤسسة.

ومن جانبه، أعلن الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، خلال الحفل، إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بمدينة العلمين الجديدة بتكلفة تجاوزت المليار جنيه، وثمّن حضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، مشيدًا بحرصها الدائم على دعم الأكاديمية ومساندتها، كما شكر كل من عمل على تنظيم هذا الحفل، مهنئًا الطلاب وأولياء أمورهم بما قدموه من مشروعات تخرج.

وكرم عبدالغفار الوزيرة تقديرًا لدورها، كما كرم الإعلامية إسعاد يونس والدكتور مصطفى الفقي والدكتور سامي عبد العزيز.