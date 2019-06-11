منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تراقب الانتخابات البرلمانية المبكرة في أوكرانيا

أكدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أن مراقبين تابعين لها سيتابعون الانتخابات البرلمانية المبكرة في أوكرانيا، التي ستجرى في 21 يوليو المقبل.



وقال بيان للمنظمة الأوروبية، الاثنين - من مقرها فى العاصمة النمساوية فيينا - إن مراقبيها سوف يعقدون مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء في كييف لشرح مهمتهم فى الانتخابات والأنشطة التي يعتزمون القيام بها.



وأضاف البيان أن المؤتمر سيتحدث فيه السفير ألبرت جونسون رئيس بعثة مراقبة الانتخابات.



وأضاف البيان أن بعثة مراقبة الانتخابات في أوكرانيا، والتابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، تعمل بشكل مستقل حيادي وغير معنية بالصراعات السياسية في البلاد.