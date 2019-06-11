فوربس: ميسي الرياضي الأعلى أجرا بـ127 مليون دولار في العام

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الرياضي الأعلى أجرا في العالم.

وحسب تقديرات المجلة الاقتصادية، فإن دخل نجم نادي برشلونة الإسباني بلغ خلال الـ12 شهرا الماضية 127 مليون دولار، وتلا ميسي منافسه الدائم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف ضمن صفوف يوفنتوس الإيطالي بـ109 مليون دولار ثم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بـ105 مليون دولار.

وتابعت المجلة أن الرياضي الذي احتل المركز الرابع هو الملاكم المكسيكي كانيلو الفاريز وجاء في المركز الخامس لاعب التنس السويسري روجر فيديرر، وأكمل قائمة الرياضيين العشرة الأعلى أجرا في العالم، لاعبا الكرة الأمريكيان راسل ويلسون وارون رودجرز ونجوم كرة السلة ليبرون جيمس وستيفن كاري وكفين ديورانت.

وكانت الأمريكية سيرينا ويليامز، المصنفة الأولى السابقة في رياضة التنس، هي المرأة الوحيدة في قائمة أعلى 100 رياضي في العالم أجرا بدخل بلغ 29 مليون دولار واحتلت المركز الـ63 في القائمة.

وتعتمد فوربس على حسابات وتقديرات محرري المجلة وتحظى بياناتها بالمصداقية .