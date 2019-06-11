مقتل شخصين في انفجار ناقلة نفط بميناء عاصمة داغستان

أفاد مصدر في ميناء محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخصين على الأقل؛ إثر انفجار في ناقلة بميناء مدينة محج قلعة .

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المصدر قوله "وفقا للبيانات الأولية، تم العثور على جثتي اثنين من القتلى، وما زال البحث مستمر عن شخص آخر".

ومن ناحية أخرى، أفادت الخدمة الصحفية للأسطول الروسي البحري النهري إن الحادث وقع حوالي الساعة الرابعة صباحا، أثناء نقل المنتجات البترولية، لافتة إلى أن خمسة أشخاص أصيبوا، حيث تم نقل اثنان منهم إلى المستشفى، فيما لا يزال البحث جار عن ثلاثة آخرين.