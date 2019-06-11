«لعبة بلاي ستيشن» تعيد رونالدينيو إلى برشلونة من جديد

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم، الثلاثاء، أنه جدد الاتفاق مع شركة "كونامي" العالمية، حيث ستواصل شركة الترفيه الرقمية التي تقف وراء سلسلة ألعاب الفيديو"Pro Evolution Soccer)PES)"ارتباطها بالنادي على مدار السنوات الأربع القادمة.

ويتزامن الإعلان عن الاتفاقية الممتدة مع العرض العالمي لأحدث نسخة من اللعبة "pes2020" والتي اختارت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليكون على الغلاف الرسمي للعبة.

في السياق ذاته بعود النجم البرازيلي رونالدينيو للظهور بقميص العملاق الكتالوني من خلال الإصدار الأسطوري للعبة، والذي يتضمن نسخة حصرية ثلاثية الأبعاد من النجم البرازيلي.

وكجزء من الاتفاقية بين النادي والشركة اليابانية، ستصدر كونامي نسخة خاصة ببرشلونة من لعبة "pes2020" وسوف تتواجد في متاجر برشلونة للجمهور الكتالوني، فيما ستمثل الشركة الشريك الرسمي لألعاب الفيديو الخاصة بالنادي الكتالوني، كما تتواجد إعلاناتها في ملعب الكامب نو.

وعلق جوزيب بونت، عضو مجلس إدارة نادي برشلونة والمسؤول عن المنطقة التجارية، على الاتفاقية الجديدة مع الشركة اليابانية حيث قال: «يسعدنا أن نكون قادرين على تجديد شراكتنا مع كونامي، بدأت علاقتنا قبل ثلاث سنوات، وهذا الاتفاق الجديد كشركاء عالميين هو شهادة على رحلتنا المشتركة، مع إلتزام واضح بالسعي إلى التميز وإلى القيم المشتركة مثل الجهد والعمل الجماعي والاحترام، كما يعزز التزامنا بالتواصل مع المشجعين في كل مكان من خلال عالم الرياضة الإلكترونية».

من جانبه قال جوناس ليجارد، المدير الأول للعلامة التجارية وتطوير الأعمال في شركة كونامي للترفيه الرقمي: «لقد كان برشلونة شريكًا مخلصًا وموثوقًا لشركتنا على مدار السنوات الثلاث الماضية، ونحن مسرورون للغاية للحصول عليها جنبًا إلى جنب مع إطلاقنا لقبنا الأكثر طموحًا حتى الآن في سلسلة"PES 2020" ومعًا ، سنأخذ الرياضة إلى آفاق جديدة».

ومن المنتظر أن يتم إطلاق كلا الإصدارين رسميًا في 10 سبتمبر في الأمريكتين وأوروبا وآسيا ، وفي 12 سبتمبر في اليابان.