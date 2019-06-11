فتحي عبد الوهاب: ياسر جلال من رشحني لـ«لمس أكتاف» وكان لازم أبيض وشّه

قال الفنان فتحي عبد الوهاب، إن الفنان ياسر جلال هو من رشحه للمشاركة في مسلسل «لمس أكتاف»، معقبًا: «لما هو والمخرج بيتكلموا في الأدوار، ياسر جلال قال فتحي عبد الوهاب، وأنا اشتغلت بناء على ترشيحه».



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء أمس الاثنين، أنه نتيجة لذلك أحس بمسؤولية كبيرة على عاتقه تجاه المسلسل، معقبًا: «طول الوقت كنت حاسس إنه مشيلني مسؤولية كبيرة في مسلسله اللي نازل باسمه السنة دي، فكان لازم أبيّض وشه، وأثبت له إن ثقته فيا دي كانت في محلها».



وتابع «عبد الوهاب» أنه طلب من ياسر جلال العام الماضي، أداء مشهد واحد في مسلسل «رحيم»، مضيفًا: «السنة اللي فاتت أنا كلمته في التليفون وقلت له عايز أعمل معاك مشهد واحد، والمشهد اللي عملته في رحيم نفس اجتهادي في لمس أكتاف».



يذكر أن مسلسل لمس أكتاف من بطولة كل من ياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي.