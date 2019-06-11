رامي صبري يحيي أولى حفلاته الغنائية بالسعودية بحضور الآلاف من جماهيره

أحيا الفنان رامي صبري، حفلا غنائيا داخل مركز جدة للمنتديات، أمس الاثنين، بحضور الآلاف من جماهيره في أولى حفلاته الغنائية بالمملكة العربية السعودية.

وبدأ رامي حفله بأغنية "أهد الدنيا"، ثم واصل غناء عدد من أشهر أغنياته لأكثر من ساعتين، منها "الراجل" و "حبيبي الاولانى" و"أنا معاه" و"أنا بنسي نفسي"و"بطلي بقى" و"حب عمري" و"تعالي" و"أجمل ليالي عمرى"و"مابلاش" و"مش أنا".

وفي نهاية الحفل، قام رامي بتوجيه التحية لجمهوره، وللمملكة العربية السعودية؛ لحفاوة الاستقبال التي حظى بها، ولكل القائمين على الحفل، معربا عن سعادته بتواجده للمرة الأولى بالسعودية، كما وجه الشكر للهيئة العامة للثقافة والترفيه وعلى رأسهم المستشار تركي آل الشيخ، والسيد عبدالله مخارش؛ على حسن الاستقبال واهتمامهم الكبير بالحفل.

وطرح رامي صبري، مؤخرا، أحدث أغنياته بعنوان "أنا بابا"؛ تمهيدا لطرح ألبومه الجديد في موسم الصيف، والأغنية من كلمات هالة الزيات، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وجلال الحمداوي.