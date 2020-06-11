شرطة سيدني تطالب المواطنين بعدم المشاركة في مسيرة لدعم حركة بلاك لايفز ماتر

حذرت الشرطة الاسترالية المواطنين من المشاركة في مسيرة لدعم حركة "بلاك لايفز ماتر" حياة السود مهمة" في سيدني غدا الجمعة إلا إذا كانوا يرغبون بالمخاطرة بتعرضهم للاعتقال.

وقال مايك ويلينج مساعد مفوضة شرطة نيو ساوث ويلز اليوم الخميس إن المسيرة لم تحصل على تصريح لأن المنظمين لم يعلموا الشرطة مسبقا.

وأضاف للصحفيين أن الشرطة سوف تنشر عددا كبيرا من افرادها" لتطبيق القواعد المتعلقة باحتواء تفشي فيروس كورونا. وأشار إلى أن من يشاركون في المسيرة قد يعرضون أنفسهم للاعتقال.

وقال مفوض الشرطة مايك فولر لإذاعة تو جي بي إن الذين يشاركون في المسيرة قد يدفعون غرامة تقدر بـ 1000 دولار ( 692 دولارا أمريكيا).

وطالبت الشرطة المحكمة العليا بوقف مسيرة لدعم حقوق اللاجئين مقررة السبت المقبل في سيدني. وكان منظمو المسيرة قد أبلغوا الشرطة بالمسيرة.

وقالت جلاديس بيريجيكليان رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز اليوم " لا تخاطروا بصحة وسلامة الأخرين من أجل التعبير عن رأي. يمكننا فعل ذلك عندما ينتهى تهديد الوباء".

وكان عشرات الآلاف من الاستراليين قد تظاهروا ضد وفاة أفراد من السكان الأصليين خلال احتجازهم، في إطار حركة " حياة السود مهمة" وشارك نحو 20 ألف شخص في المسيرة على الرغم من تحذيرات الشرطة والسياسيين.

وأكدت السلطات اليوم إصابة متظاهر بكورونا كان مشاركا في مسيرة في ملبورن بفيروس كورونا. وقد ظهرت عليه أعراض المرض بعد يوم من المشاركة في المسيرة.