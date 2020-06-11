مسئول إيطالي: بلادنا من أوائل الدول التي قد تنتج لقاح ضد كورونا

كشف والتر ريتشاردي، ممثل إيطاليا لدى منظمة الصحة العالمية ومستشار وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، أن إيطاليا مرشحة بقوة ضمن أوائل الدول التي ستكون منتجة للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد_19).

وقال ريتشاردي، في حوار تلفيزيوني: "أوروبا تسبق الولايات المتحدة بكثير في مسألة الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا"، في إشارة إلى اللقاح الذي تطوره جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة بومتسيا.

وتوقع ريتشاردي أن يتم انتاج جزء هام من هذا اللقاح المنتظر في إيطاليا، مضيفا: "نخطط لنكون بين الدول الرائدة" التي ستنتج هذا اللقاح، وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

وأشار ريتشاردي إلى أن العمل على اللقاح المذكور وصل إلى مراحل متطورة وبشكل أسرع، أكثر من اللقاحات الأخرى، لافتا إلى أنه "إذا سارت الأمور على ما يرام خلال الخريف والشتاء المقبلين، فسيكون لدينا الجرعات الأولى من لقاح ناجع ضد كوفيد-19، وبالتأكيد للإيطاليين".

وفيما يتعلق بتصريحات لمنظمة الصحة العالمية بأن العدوى نادرا ما تنتشر من خلال الأشخاص المصابين غير الحاملين للأعراض، قال ريتشاردي إن هذا رد غير صحيح وخاطئ للمنظمة، مشيرا إلى أن الفيروس ينتقل بشكل عادي دون أعراض.

وذكر ريتشاردي أن فيروس كورونا انتشر بشكل واسع في العالم خلال شهر واحد فقط، بينما الأوبئة الأخرى تحتاج من 6 شهور إلى عام من أجل الوصول لهذا الانتشار الواسع.