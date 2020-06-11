ضبط مدير شركة استولى على 600 ألف جنيه من مواطنين في الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة في الإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط شخص، لاتهامه بالإستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين، بلغت 600 ألف جنيه، بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الملابس والإكسسوارات الحريمي، مقابل نسبة أرباح شهرية، ثم تهرب منهم.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد جاءت عملية، الضبط عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات المباحث، حول تعرض أحد المواطنين، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر، لواقعة نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص، والاستيلاء منه على مبالغ مالية، بزعم توظيفها، واستثمارها له مقابل ربح شهري.

كشفت التحريات، عن قيام مدير وشريك بإحدى شركات تجارة الملابس، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر "له معلومات جنائية"، بممارسة نشاطا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها، وتوظيفها لهم في مجال تجارة الملابس والإكسسوارات الحريمي، وذلك من خلال الشركة، والحصول منهم على أموال، مقابل حصوله على ربح شهري، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبط المتهم في نطاق دائرة قسم شرطة المنشية، وسط الإسكندرية، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.