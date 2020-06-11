مؤسسة البحث العلمي: جوائز المشروع الوطني للقراءة تصل إلى 20 مليون جنيه

قال هشام السنجاري، مدير إدارة المشروعات بمؤسسة البحث العلمي، إن جوائز مسابقة المشروع الوطني للقراءة تصل إلى 20 مليون جنيه، تُقسم على الـ 4 فئات المتنافسة.

وأضاف السنجاري خلال حواره ببرنامج "شارك" على الفضائية المصرية، الخميس، أن تلك الفئات هي؛ التنافس المعرفي وتستهدف طلاب المدارس من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية سواء المدارس الحكومية، الخاصة أو الأزهرية والدولية.

وأضاف: الفئة الثانية هي المدونة الماسية التي تقوم على طُلاب الجامعات الحكومية والخاصة، أما الفئة الثالثة فهي المعلم المثقف والموجهة للمعلمين في أنحاء الجمهورية، وأخيرا فئة المؤسسة التنويرية التي تستهدف المؤسسات المجتمعية المهتمة بالتعليم.

وأوضح مدير إدارة المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي، أن مجموع جوائز كل فئة حوالي 5 ملايين جنيه مصري، وتشمل جوائز مادية وشهادات تقدير وزيارات مدفوعة لأهم المكتبات العالمية.

وأشار إلى أن التسجيل في المسابقة ومعرفة شروطها يتم من خلال موقع المسابقة الإلكتروني التالي: https://www.nationalreadingprogramme.com/aboutus

يشار إلى أن المشروع الوطني للقراءة الذي أعدته مؤسسة البحث العلمي بدولة الإمارات وبفرعها الإقليمي في مصر وإفريقيا، وتنظمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو مشروع ثقافي تنافسي يهدف لتوجيه طُلاب مصر ومُعلميها ومؤسسات المجتمع المدني لنشر ثقافة القراءة، وجعلها عادة يومية.