مدرب الزمالك يؤكد استقرار حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

أكد مصطفى غراب مدرب حراس المرمى بقطاع البراعم بنادي الزمالك، استقرار حالته الصحية بعد إصابته بكورونا، مشيرا إلى أنه يقضي فترة بالعزل بمنزله.

وتعرض مصطفى غراب، مدرب حراس مرمى البراعم بنادي الزمالك، للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث أعلن النادي ذلك عبر الموقع الرسمي اليوم الخميس.

وأضاف مدرب الزمالك في تصريحات للموقع الرسمي لفريقه، أنه سيخضع لبعض الفحوصات يوم الأحد القادم للإطمئنان على حالته الصحية.

ووجه غراب الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور على الاهتمام ومتابعة حالته مؤخرا، مؤكدا أن طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة بالنادي، يتواصل معه للإطمئنان على حالته، والتأكيد على دعم مجلس الإدارة له حتى يتعافى بشكل تام.