 بيسكوف: قمة بوتين مع بايدن الطريقة الوحيدة لمنع مزيد من تدهور العلاقات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بيسكوف: قمة بوتين مع بايدن الطريقة الوحيدة لمنع مزيد من تدهور العلاقات

أ ش أ
نشر في: الجمعة 11 يونيو 2021 - 11:49 م | آخر تحديث: الجمعة 11 يونيو 2021 - 11:49 م

أعلن الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن السبب الرئيسي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي جو بايدن، هو الحالة السيئة للعلاقات بين البلدين.

واعتبر بيسكوف، في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة، إن القمة المرتقبة "فرصة جيدة" للحديث عما يثير القلق لدى الجانبين، مضيفا أن الولايات المتحدة هي من تسببت بتجميد العلاقات بين موسكو وواشنطن في الكثير من المجالات الهامة، بما فيها محاربة الإرهاب والتغير المناخي والتعاون الاقتصادي والتعاون بشأن اللقاحات ومحاربة وباء فيروس كورونا، مشيرا أيضا إلى أن الولايات المتحدة ترفض التعاون في محاربة الجرائم السيبرانية مع روسيا.

وبشأن مؤتمر صحفي مشترك لبوتين وبايدن، قال بيسكوف إنه لا يتوقعه في ختام اللقاء، لكن الرئيس بوتين منفتح على مختلف الخيارات، ومستعد له.

واستبعد بيسكوف مناقشة قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني خلال لقاء بوتين مع بايدن، مشيرا إلى أن ذلك ليس موضوعا لأجندة العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن.

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