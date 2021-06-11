الكاظمي محذرا من تشتت صوت العراقيين خلال الانتخابات المقبلة: نتائجه وخيمة

حذر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، من تشتت صوت العراقيين خلال الانتخابات المقبلة، فيما شدد على أن ذلك سيأتي بنتائج وخيمة على العراق والعالم.

وقال الكاظمي، في تغريدة له عبر "تويتر" حسبما نقلت قناة السومرية نيوز، إنه "في مثل هذا الأيام من عام 2014 شهد العراق نكسة، نهض منها شعبنا منتصرا موحدا أمام التاريخ".

وأضاف: "التذكير بالحدث هو استعادة لحقيقة أن لا خيار أمام العراقيين إلا أن يكونوا موحدين متضامنين فيما بينهم من أجل بناء السلام والازدهار، فرقتهم (العراقيين) وتشتت صوتهم نتائجه وخيمة على العراق بل وعلى العالم".

يذكر أنه تقرر إقامة انتخابات عامة مبكرة بالعراق في 10 أكتوبر من العام الجاري؛ نتيجة الاحتجاجات الشعبية العارمة أواخر عام 2019، الرافضة لتردي واقع الناس المعيشي والحياتي.