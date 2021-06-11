أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، اليوم الخميس، تسجيل 1709 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الساعات ال24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 323 ألفا و357 حالة، في حين سجلت 4 حالات وفاة، بإجمالي 1810 وفيات.

وقال المتحدث - لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) - إنه تم أيضا تسجيل 1316 حالة شفاء؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 306 آلاف و232، موضحا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 70ر94%.

وأضاف أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 160 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات، التي ثبتت إصابتها ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 15 ألفا و315 حالة.