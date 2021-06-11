افتتاح وحدة الرعاية المركزة للأطفال بمعهد السكر والغدد الصماء

أعلنت هيئة المستشفيات التعليمية، عن بدء تشغيل وحده الرعاية المركزة للأطفال المصابين بداء السكرى من النوع الأول، واضطرابات الغدد الصماء بأنواعها، لتكون أول رعايه من هذا النوع علي مستوى وزاره الصحة.



وصرح الدكتور محمد فوزي السوده رئيس الهيئة، بأن المعهد القومي للسكر والغدد الصماء يعد من أهم أعمدة وضع الخطه الصحيه لمرضى السكر من الأطفال والبالغين، والتعامل مع كافه مضاعفاتها، علاوة على القيام بإجراء الأبحاث الإكلينيكية، ووضع برتوكولات العلاج طبقا لأحدث المستجدات العلميه، كونه من اهم المراكز البحثيه في مرض السكرى وامراض وجراحات الغدد الصماء، ويعد افتتاح وحدة الرعاية المركزة للأطفال إضافة قوية لتلك الخدمات، لأبنائنا وبناتنا من مرضى السكرى.



وذكر فوزي، أن ذلك يأتى عقب تطوير قسم الأطفال سابقا بسعه ١٤ سرير، وتأتى إضافة الرعايه المركزه للأطفال لخدمه أطفال النوع الأول من السكرى بمضاعفاته، وسيتم زيادة عدد أسرتها خلال الشهور القليلة القادمة.



وقال الدكتور إيهاب نبيل عميد المعهد، إن المعهد يستكمل رؤيته ودوره فى خدمة المرضى، حيث تم افتتاح وحدة رعايه مركزه للأطفال، للتعامل بأعلى مستوى مع حالات الغدد الصماء، ولاسيما حالات الغيبوبه الكيتونيه والحموضه بالدم وجميع حالات الغدد الصماء للأطفال، نظرا لأن هذا التخصص دقيق للغايه، ويقوم عليه نخبه منتقاه من اساتذه المعهد والهيئة ومستشفى أبو الريش.



وأضاف نبيل، أنه استكمالا لأعمال التطوير المستمرة، تم انشاء وحده للغدد الصماء للمره الأولى بتاريخ المعهد، وتضم أساتذة حاصلين علي الدكتوراه بالمعهد، ونخبه من أساتذة الجامعه، في تخصص الغدد الصماء للكبار والأطفال، مع تطوير المعامل لتوفير جميع تحاليل الغدد الصماء، وكذلك تطوير استقبال المعهد إيمانا بدوره الحيوي في خدمه مرضي السكر وجراحات الأوعية الدمويه والقدم السكري ليرتفع من ٣ أسره الي ١١ سرير طوارئ.