البرلمان الأوروبي يدعو لفرض المزيد من العقوبات على بيلاروس

دعا الاتحاد الأوروبي إلى فرض مزيد من العقوبات على النظام الحاكم في مينسك، وذلك في أعقاب إجباره لطائرة تسافر بين عاصمتين لدولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي على الهبوط في بيلاروس واعتقال المدون رومان براتاسيفيتش.

وقال البرلمان في مسودة قرار تبناها يوم الخميس إنه يتعين اتخاذ إجراءات عقابية ضد صناعة تكرير النفط الخام وإنتاج المنتجات البترولية وملح البوتاس والصلب وصناعات الأخشاب في بيلاروس.

وأضافت المسودة أنه يجب أيضا وقف التعاون مع البنوك المملوكة للدولة في بيلاروس. كما يجب النظر في استبعاد بيلاروس مؤقتا من نظام التحويل السريع للأموال.

وقال منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال المناقشة العامة يوم الثلاثاء إنه يأمل في أن تتخذ دول التكتل مزيدا من الإجراءات العقابية بشأن بيلاروس خلال القمة المقبلة. ولأول مرة تم الاتفاق على فرض عقوبات اقتصادية محددة الهدف.

يشار إلى أن السلطات البيلاروسية أجبرت قبل ما يقرب من ثلاثة أسابيع طائرة ركاب تابعة لشركة ريان إير كانت في طريقها من أثينا إلى فيلنيوس على الهبوط في مينسك وألقت القبض على المعارض براتاسيفيتش وصديقته صوفيا سابيجا من على متنها.

وأعاد الاتحاد الأوروبي في حينها فرض عقوبات على بيلاروس. ومنذ يوم السبت الماضي، لم يعد يُسمح لشركات الطيران البيلاروسية بالتحليق في المجال الجوي للاتحاد الأوروبي.

وتبنى الاتحاد الأوروبي بالفعل عدة حزم من العقوبات استهدفت العام الماضي أنصار الرئيس الكسندر لوكاشينكو بسبب القمع المستمر للحركة الديمقراطية في البلاد.

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي إنه يجب التحقيق في دور محتمل لروسيا في القضية.

كما أيد أعضاء البرلمان الأوروبي دعوة الناشطة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا إنشاء محكمة جنائية دولية لمحاسبة القيادة في مينسك.