سفير مصر في بولندا ينهي أزمة كيشو فى معسكر المصارعة

أنهى السفير حاتم تاج الدين سفير مصر ببولندا أزمة محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة، والذى كان من المفترض أن يخرج من المشاركة فى بطولة بولندا المفتوحة بصحبة منتخب المصارعة إلى معسكر دولي مغلق فى بلغاريا.

حيث خاطبت روابط الرياضية برئاسة وليد الملاح الوكيل والمسوق الحصرى للاعب سفارة مصر ببولندا بالتنسيق مع عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة، الذى خاطب هو الآخر مسئولي التعاون الدولى بوزارة الشباب والرياضة برئاسة غادة حسين من أجل استخراج تأشيرة للاعب للمشاركة مع المنتخب فى معسكر بلغاريا.

وبناء علي التنسيق والتواصل بين ممثلي روابط الرياضة وسفارة جمهورية مصر العربية في بولندا وعلي رأسها السفير حاتم تاج الدين الذي قدم كل الدعم للبعثة و توجيه أعضاء السفارة الذين تخصهم الشركة بالشكر، نائب السفير مروه الحسيني و القنصل مينا مكاري لمتابعة البطل ومرافقته لإنهاء كل الاجراءات في سفارة بلغاريا ببولندا، للحاق بالمعسكر الدولي ضمن خطته للاعداد للأولمبياد،

كما تقدم الملاح رئيس روابط الرياضية بالشكر للسفير حاتم تاج الدين وللسادة مسئولي وزارة الشباب والرياضة محمد الكردي مساعد الوزير وعبد الأول محمد معاون الوزير وغادة حسين علي الدعم اللا محدود و التعاون الدائم لصالح أبطال مصر.