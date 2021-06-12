فويث وأوكامبوس يخرجان من قائمة من المنتخب الأرجنتيني في كوبا أمريكا

خرج الثنائي خوان فويث ولوكاس أوكامبوس من قائمة المنتخب الأرجنتيني المشاركة في بطولة كوبا أمريكا، بعدما انهى ليونيل سكالوني خططه للبطولة التي تقام في البرازيل.

وأجرى سكالوني تعديلا في اللحظة الأخيرة بعدما استبعد لوكاس ألاريو، مهاجم باير ليفركوزن، للإصابة وضم بدلا منه جوليان ألفاريز لاعب ريفر بليت الصاعد.

إغفال فويث، الذي أتم انتقاله من توتنهام لفياريال اليوم الجمعة، وأوكامبوس جناح أشبيلية، ربما ستخضع للتدقيق في وقت لاحق.

ومع ذلك، اختار سكالوني 28 لاعبا في محاولة المنتخب الأرجنتيني للتتويج بلقب كوبا أمريكا للمرة الأولى منذ 1993، ويتواجد مع المنتخب الأرجنتيني هجوم قوي بقيادة ليونيل ميسي ، سيرخيو أجويرو، ولاوتارو مارتينيز.

ويلعب المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الثانية، مع منتخبات تشيلي، أوروجواي، باراجواي، بوليفيا. وكانت الأرجنتين بصدد استضافة البطولة ولكن بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا تم نقلها للبرازيل في وقت متأخر.

وانضم ألاريو في القائمة الأولية النهائية للفريق التي أرسلت لمسئولي كونميبول، ولكن في النهاية تم استبعاده بسبب إصابته في أوتار الركبة وهي الإصابة التي أجبرته على الغياب في الأسابيع الأخيرة من الموسم مع ليفركوزن.

ولم يتواجد ألفاريز (21 عاما) في القائمة الأولية للمنتخب الأرجنتيني التي كانت مكونة من 50 لاعبا ولكن تم السماح له بالانضمام بسبب إصابة ألاريو.