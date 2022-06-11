 شباب بلوزداد وشبيبة القبائل يمثلان الجزائر في دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم - بوابة الشروق
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شباب بلوزداد وشبيبة القبائل يمثلان الجزائر في دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم

د ب أ
نشر في: السبت 11 يونيو 2022 - 10:13 م | آخر تحديث: السبت 11 يونيو 2022 - 10:30 م

حسم شبيبة القبائل وصافة ترتيب دوري المحترفين الجزائري عقب تعادله السلبي مع مضيفه نادي اثلتيك بارادو يوم السبت، في المرحلة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة دوري المحترفين الجزائري.

 ورفع شبيبة القبائل رصيده إلى 61 نقطة، متقدما بنقطة واحدة عن شبيبة الساورة الفائز على مضيفه أمل الأربعاء صاحب المركز الرابع عشر 2/1، بينما أنهى نادي بارادو الموسم في المركز السادس برصيد 54 نقطة.

 وسيشارك شبيبة القبائل في النسخة المقبلة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا رفقة شباب بلوزداد البطل والفائز على مضيفه وداد تلمسان المتذيل 2- 0 ليرفع رصيده إلى 70 نقطة.

 ينما ينافس شبيبة الساورة مع اتحاد الجزائر الرابع الذي أجلت مباراته مع مضيفه وفاق سطيف إلى الجمعة المقبل عقب فاجعة وفاة لاعبه بلال بن حمودة في حادث سير ليلة الخميس إلى الجمعة، في مسابقة كاس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية).

 وفي مباراة أخرى، تغلب شباب قسنطينة الخامس على ضيفه جمعية أولمبي الشلف الثامن 2 - 0. يذكر ان أندية وداد تلمسان، وسريع جليزان، ونصر حسين داي، وأولمبي المدية هبطت إلى دوري الدرجة الثانية.


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