فرنسا تسجل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فرنسا 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل حالات وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 29 مليونا و946 ألفا و697، والوفيات إلى 149 ألفا و749 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 148 مليونا و63 ألفا و245 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.