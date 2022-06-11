10 تصريحات تبرز لقاء السيسي بالرئيس اليمني

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أكد رئيس عبد الفتاح السيسي، دعم مصر لوحدة واستقرار اليمن لما يمثله من أهمية لمصر والعالم العربي، مشددا على أن مصر تدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني في جهوده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز تصريحات السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي عقب مباحثاتهما بقصر الإتحادية:

- أؤكد دعم مصر الكامل لكل الجهود الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن

- ندعم وحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أرضيها ودعم مؤسساتها الوطنية الشرعية

- مصر تدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي في اليمن للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية

- اتفقنا على ضرورة تضافر الجهود وتكثيف العمل المشترك لحماية أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب والخليج العربي

- مصر لن تدخر جهدا في مساندة اليمن الشقيق وتقديم أوجه الدعم له وإنهاء معاناة شعبه

- جددنا التأكيد على ترحيب مصر بإعلان الأمم المتحدة عن تمديد اتفاق الهدنة في اليمن

- مصر استجابت لطلب الحكومة الشرعية اليمنية والأمم المتحدة بتسيير رحلات طيران مباشر بين مطاري القاهرة وصنعاء

- حريصون على تقديم أوجه الدعم المختلفة للأشقاء اليمنيين خاصة في مجال تدريب الكوادر البشرية وتقديم المساعدات الطبية والغذائية

- المباحثات تناولت تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في البنية التحتية والطاقة

- المباحثات تناولت خطورة أزمة خزان "صافر" النفطي وما يحمله من تهديدات متعددة الأوجه