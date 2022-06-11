المرصد السوري: قصف صاروخي تركي على شمال منبج

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بأن القوات التركية "نفذت قصفًا صاروخيًا استهدف تل السيرياتيل في قرية الحلونجي شمال مدينة منبج بريف حلب الشرقي".



وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان صحفي اليوم، إن القصف أدى إلى اندلاع حرائق في الموقع الذي جرى استهدافه، مشيرا إلى قصف القوات التركية بالقذائف الصاروخية قرية بينه / أبين التابعة لناحية شيراوا بريف مدينة عفرين، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار.



وكشف المرصد عن تحليق مروحيتين روسيتين على ارتفاع منخفض فوق خطوط التماس بين قوات النظام والقوى العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من جهة، و"الجيش الوطني" التابع للمعارضة والقوات التركية من جهة أخرى، في ريف مدينة الباب وصولاً إلى أجواء ريف مدينة مارع بريف حلب الشمالي الشرقي، قبل أن تعود المروحيات إلى نقطة انطلاقها في مطار كويرس.



وأشار المرصد إلى أن مئات العناصر من قوات النظام السوري، بدأت بالانتشار خلال الساعات الماضية ضمن مناطق متفرقة في ريف منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.



ووفق المرصد، يقدر تعداد قوات النظام، التي سوف تنتشر في تلك المنطقة، بنحو 2000 عنصر على الأقل، وستتركز في مناطق ما يعرف بخط الساجور بريف منبج عند الحدود السورية-التركية، لافتا إلى أن ذلك يأتي في ظل الحديث عن عملية عسكرية تركية في المنطقة.