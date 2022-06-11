 إيطاليا تسجل 22 ألفا و12 إصابة جديدة بكورونا و52 وفاة - بوابة الشروق
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إيطاليا تسجل 22 ألفا و12 إصابة جديدة بكورونا و52 وفاة

د ب أ
نشر في: السبت 11 يونيو 2022 - 9:23 ص | آخر تحديث: السبت 11 يونيو 2022 - 9:23 ص

سجلت إيطاليا 22 ألفا و12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و84 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 17 مليونا و611 ألفا و607، والوفيات إلى 167 ألفا و305.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، إعطاء 137 مليونا و946 ألفا و526 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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