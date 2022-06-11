تركيا ترفع ضريبة المعاملات على قروض المستهلك بمقدار الضعف إلى 10%

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رفعت تركيا الضرائب على قروض المستهلك وسط تصاعد التضخم، وشددت السلطات الإجراءات لتعزيز الليرة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء في بيان صدر بالجريدة الرسمية اليوم السبت، أن ما يطلق عليها ضريبة المعاملات المصرفية والتأمينية على قروض المستهلك سوف تزيد من 5% إلى 10%.

وتأتي الخطوة عقب سلسلة من الخطوات جرى الإعلان عنها مؤخرا لدعم الليرة، التي تراجعت قيمتها بواقع 22% العام الجاري وسط ارتفاع الأسعار وهو أسوأ أداء للعملات في السوق الناشئة.

وارتفع التضخم في تركيا إلى 73.5% في مايو الماضي وهو الأعلى مستوى خلال 24 عاما.