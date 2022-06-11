 تركيا ترفع ضريبة المعاملات على قروض المستهلك بمقدار الضعف إلى 10% - بوابة الشروق
السبت 11 يونيو 2022 1:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟

النتـائـج تصويت

تركيا ترفع ضريبة المعاملات على قروض المستهلك بمقدار الضعف إلى 10%

(د ب أ)
نشر في: السبت 11 يونيو 2022 - 1:37 م | آخر تحديث: السبت 11 يونيو 2022 - 1:37 م

رفعت تركيا الضرائب على قروض المستهلك وسط تصاعد التضخم، وشددت السلطات الإجراءات لتعزيز الليرة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء في بيان صدر بالجريدة الرسمية اليوم السبت، أن ما يطلق عليها ضريبة المعاملات المصرفية والتأمينية على قروض المستهلك سوف تزيد من 5% إلى 10%.

وتأتي الخطوة عقب سلسلة من الخطوات جرى الإعلان عنها مؤخرا لدعم الليرة، التي تراجعت قيمتها بواقع 22% العام الجاري وسط ارتفاع الأسعار وهو أسوأ أداء للعملات في السوق الناشئة.

وارتفع التضخم في تركيا إلى 73.5% في مايو الماضي وهو الأعلى مستوى خلال 24 عاما.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك