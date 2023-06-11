وزير الاتصالات يغادر إلى فرنسا للمشاركة في أعمال مؤتمر فيفا تكنولوجي

غادر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القاهرة متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة لمدة ثلاثة أيام للمشاركة نيابًة عن رئيس الجمهورية في أعمال مؤتمر "فيفا تكنولوجي" VivaTech".

والمؤتمر هو إحدى الفعاليات التكنولوجية العالمية السنوية المهمة ويجمع الشركات الناشئة ورواد الابتكار والمستثمرين لاستعراض أحدث الابتكارات الرقمية والتجارب الرائدة في المجال الرقمي.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور/ عمرو طلعت على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر عدداً من اللقاءات الثنائية ، حيث سيلتقي مع السيد وزير الاتصالات والتحول الرقمي الفرنسي لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات ذات الصلة. كذلك سيعقد الدكتور/ عمرو طلعت لقاءات مع عدد من الشركات الفرنسية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون وفرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، بالإضافة إلى عقد لقاء مع مسئولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.