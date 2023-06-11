تسليم 400 برج حمام بالأعلاف للمرأة المعيلة في مطروح

قال الدكتور محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة، إنه تقرر تسليم 400 برج حمام مزود بالأعلاف للمرأة المعيلة بمطروح، من خلال مشروع تعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية "برايد" .

وأوضح مدير مركز مشروع التنمية المستدامة، أن مشروع "برايد" يستهدف تنمية المناطق من منطقة غرب الضبعة حتى السلوم، بالإضافة إلى واحة سيوة ومنطقة المغرة جنوب العلمين، والذي يساعد على زيادة الرقعة الزراعية من خلال تنمية الوديان واستصلاح مساحات جديدة بنظم الري الحديث.

وأشار الدكتور نعيم مصيلحي، المقرر الوطني لمشروع "برايد"، أن أحد أهداف المشروع الرئيسية، هو إقامة مشروعات صغيرة تساعد المرأة على تحسين الحياة المعيشية للمرأة البدوية داخل ربوع المحافظة، كما يهدف المشروع لدعم المرأة، بإنشاء 3000 دورة مياه للمرأة المعيلة، ومحو أمية 2000 سيدة وفتاة، وتنفيذ مشروعات صغيرة لصالح المرأة، مثل تربية الدواجن والماعز والحرف اليدوية، تستفيد منها أكثر 3000 سيدة بصورة مباشرة.