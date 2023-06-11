محافظ الغربية يتفقد جاهزية لجان الثانوية العامة بمدينة قطور

تابع محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، جولاته الميدانية لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، وذلك من خلال جولة مسائية لعدد من اللجان بمدارس مدينة قطور، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم ناصر حسن ورئيس مركز ومدينة قطور الدكتور ياسر الجندي.

وتفقد محافظ الغربية - خلال الجولة - مدرسة قطور الثانوية المشتركة، ومدرسة السادات الإعدادية بنات ومدرسة السادات الابتدائية، وحرص على تفقد استراحة مبيت رؤساء اللجان، مؤكداً توفير كل وسائل الراحة لهم.

وأشاد المحافظ بالتجهيزات التي قامت بها مديرية التربية والتعليم، موجهاً باستمرار مرور اللجان؛ للتأكد من توافر الإمكانيات والاحتياجات اللازمة من المقاعد الحديثة ووسائل التهوية من المراوح وغير ذلك من الإمكانيات اللوجستية.

كما وجه المحافظ، رؤساء المدن والأحياء باستمرار نظافة وتجميل محيط المدارس وإزالة أي إشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين، إلى جانب توفير مديرية الصحة والتأمين الصحي للأطباء داخل كل لجنة، مؤكداً توفير الأجواء والمناخ المناسب خلال فترة الامتحانات، والتي تبدأ من غدا الإثنين وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.

من جانبه، أوضح ناصر حسن أنه تم التنسيق مع مديريات التموين لتوفير المواد البترولية الخاصة بالسيارات، ومديرية الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، فضلا عن التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات لضمان وصول خدمة الإنترنت والتليفون الأرضي على مدار 24 ساعة وتأمين خطوط الفايبر باللجان، إلى جانب التنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف في محيط اللجان، بالإضافة للتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمحافظة والمديريات لتوفير سيارة للمرور على اللجان.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة يؤديها هذا العام 22 ألفا و606 طلاب بالشعبة العلمية قسم علوم، و4 آلاف و977 بالشعبة العلمية (قسم رياضة)، و13 ألفا و348 للشعبة الأدبية، و110 للدولي، بإجمالي 41 ألفا و41 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات في 116 لجنة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، موزعة على إدارات شرق وغرب طنطا، كفر الزيات، بسيون، والسنطة، و59 لجنة تابعة لقطاع المنصورة، موزعة على إدارات شرق وغرب المحلة، سمنود، قطور، وزفتى.