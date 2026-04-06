مقتل 5 أشخاص على الأقل جراء غارة جوية في مدينة قم الإيرانية


نشر في: الإثنين 6 أبريل 2026 - 4:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 أبريل 2026 - 4:37 ص

أسفرت غارة جوية في منطقة سكنية بمدينة قم الإيرانية عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، حسبما ذكرت صحيفة إيران اليومية الحكومية في رسالة عبر الإنترنت.  وتعد قم مدينة حوزة شيعية مقدسة تقع جنوب طهران مباشرة.

ولم يتضح ما الذي كان مستهدفا من الغارة.

ولم تقدم إيران أرقاما إجمالية للضحايا جراء الحرب منذ أيام كما أنها لم تناقش خسائرها في العتاد.

غارات جوية تضرب العاصمة الإيرانية

وقبل فجر اليوم الاثنين، ضربت سلسلة من الغارات الجوية العاصمة الإيرانية طهران ودوت أصوات الانفجارات في الليل على الرغم من أنه لم يتضح على الفور ما الذي تم استهدافه. وأمكن سماع أزيز طائرات مقاتلة تحلق على ارتفاع منخفض بشكل متقطع لعدة ساعات.


