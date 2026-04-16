ستارمر يواجه دعوات للاستقالة بعد اعتراف الحكومة البريطانية بفشل التدقيق المتعلق بسفيرها لدى أمريكا

واجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخميس، دعوات للاستقالة بعد أن تبين أن بيتر ماندلسون قد تم منعه في البداية من الحصول على التصريح الأمني لمنصب سفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة، وهو المنصب الذي أُقيل منه في نهاية المطاف بسبب علاقاته الوثيقة مع المدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين.

وفي أعقاب ما كشفته صحيفة الجارديان البريطانية، قالت الحكومة إن ستارمر لم يكن على علم بأن وزارة الخارجية قد تجاوزت إجراءات التدقيق الأمني الخاصة بماندلسون لتعيينه سفيرا للمملكة المتحدة لدى واشنطن "إلا في وقت سابق من هذا الأسبوع."

وكان ستارمر قد أكد في وقت سابق أنه قد تم اتباع إجراءات التعيين الواجبة، وأن ماندلسون، الذي أُقيل في سبتمبر 2025، قد كذب بشأن مدى علاقاته بإبستين.

وقال متحدث باسم الحكومة إن رئيس الوزراء، فور إبلاغه بالأمر "أصدر تعليمات فورية للمسئولين بالتحقق من الحقائق حول سبب منح الفحص المتطور، من أجل وضع خطط لإطلاع مجلس العموم بالمستجدات".

وقال نواب المعارضة إن ستارمر ينبغي أن يستقيل إذا كان قد ضلل البرلمان.

وقالت كيمي بادينوك، زعيمة حزب المحافظين، حزب المعارضة الرئيسي، إن ستارمر "يقع بالتأكيد في نطاق الاستقالة"، فيما قال إد دايفي، زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار الذي ينتمي لتيار الوسط، إن ستارمر "يجب أن يرحل" إذا كان قد ضلل البرلمان وكذب على الشعب البريطاني.

كانت الشرطة البريطانية قد أطلقت سراح ماندلسون بكفالة، وذلك عقب اعتقاله في إطار تحقيقات تتعلق بوثائق كشفت عن أنه قام بنقل معلومات حكومية حساسة إلى إبستين قبل نحو 15 عاما. ولا يواجه أي اتهامات بارتكاب سوء سلوك جنسي.