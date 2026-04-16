الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل



رحبت دولة الإمارات بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وثمّنت الجهود الدبلوماسية التي بذلها في تيسير الوصول إلى هذا الاتفاق حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ونقلت "وام"، عن بيان للخارجية الإماراتية، إعراب الإمارات عن أملها في أن يشكّل هذا التطور خطوة إيجابية نحو تعزيز بيئة داعمة للاستقرار الإقليمي، مؤكدةً أهمية مواصلة التنسيق الدولي الفاعل لمنع المزيد من التصعيد، وتفادي تداعياته الإنسانية والأمنية في المنطقة.

وشدّدت الخارجية الإماراتية في بيانها على تضامن دولة الإمارات الكامل مع الحكومة اللبنانية، ودعمها في هذه المرحلة الحرجة، ودعم عملها على حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك التنظيمات الإرهابية حيث تُمثل هذه الخطوة محطة محورية في مسار ترسيخ الأمن والاستقرار الوطني. كما أكدت على التزامها الراسخ بدعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني بما يسهم في تحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.