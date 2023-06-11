فاولر: لن أتفاجأ إذا قدّم ريال مدريد عرضا لضم صلاح

أكد روبي فاولر أسطورة نادي ليفربول، أنه لن يتفاجأ إذا قدّمت بعض الأندية مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان عروضًا لضم محمد صلاح في الميركاتو الصيفي.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو 2025، بعد تمديد تعاقده في الأول من يوليو الماضي.

وتحدث فاولر في مقاله عبر صحيفة «ميرور» البريطانية، وقال: «بالنظر حولك، لما يحدث في كرة القدم، أعتقد أنه الوقت المناسب لتكون مهاجمًا مميزًا».

وتابع: «أرى أن الأندية ترغب في التعاقد مع مهاجم قوي قادر على قيادة فرقهم بالشكل الأفضل، لذلك اعتقد أن هاري كين ليس المهاجم المطلوب فقط ولكن ربما نسمع عن الاهتمام بضم محمد صلاح، رغم أنني لا أعتقد برغبة ليفربول في بيعه».

وأضاف: «عندما نتحدث عن المهاجمين في الوقت الحالي، سنذكر كيليان مبابي وإيرلينج هالاند وكلاهما من الشباب ولكن إذا رغبت في أسماء أكثر ستجد نفسك تتحدث عن الأسماء التي دائمًا ما تتردد عبر الإعلام ولها خبرات طويلة مثل ميسي، ليفاندوفسكي، بنزيما، هاري كين، محمد صلاح ثم يأتي نيمار وكريستيانو رونالدو».

وواصل: «اثنان منهم قد رحلا عن كرة القدم الأوروبية تمامًا وهما ميسي وبنزيما، مع رغبة باريس سان جيرمان في التخلي عن نيمار من أجل الأموال، مع نية ريال مدريد ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في ضم مهاجم».

وأردف: «يبدو أن ليفاندوفسكي سينهي مسيرته في برشلونة، ولن تجد مبابي وهالاند متاحين في الصيف الحالي، لذلك نجد محمد صلاح وهاري كين الأقرب، لأن نيمار لن يضمن أي نادٍ نجاحه بعد مستواه في السنوات الأخيرة».

وأكمل: «لن أتفاجأ إذا قدم ريال مدريد أو باريس سان جيرمان عروضًا من أجل محمد صلاح، لكن على جماهير ليفربول أن تهدأ لأن لديه عقدًا طويلًا والإدارة أثبتت في السنوات الماضية بأنها لن تفرط بسهولة ووفقًا لشروط خاصة».

واستمر: «ما قاله محمد صلاح في نهاية الموسم، حول فشل ليفربول في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا أصابني بالقلق قليلًا، لأنه ليس مو الذي نعرفه وإنما ربما يبدو تعليمات من وكيله ونعرف جيدًا كيف يعملون».

وأضاف: «ربما باريس سان جيرمان يرغب في تعويض ميسي بلاعب رائع، ربما بعد التخلص من نيمار، لكن اعتقد أن ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظًا، أراه البديل الأنسب بعد رحيل بنزيما في الهجوم، للربط بين الخطوط، لذلك لن يحدث الكثير من التعديلات في خطط أنشيلوتي».

وأتم: «لا أعرف إذا ما كان سيحدث ذلك أم لا، لكنني أعلم أنه ستكون هناك منافسة رائعة بين الأندية لضم مهاجم قوي هذا الصيف».