سفير الاتحاد الأوروبي: نسعى باستمرار لتقديم الدعم للمشروعات التنموية والخدمية

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، يرافقه عددا من سفراء الاتحاد الأوروبي، في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، ومروان محمد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمنيا، واللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا.

ومن المقرر أن يجري الوفد، زيارة ميدانية للمشروعات التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة المنيا، ضمن أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبي، بمنحة تقدر بـ79 مليون جنيه.

وأكد المحافظ، عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن القيادة السياسية اتخذت إجراءات مشددة للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال إقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للشباب، وإنشاء مشروعات تنموية في مجالات البنية التحتية والشباب والرياضة والتعليم في بعض القرى.

ومن جانبه، قال كريستيان برجر، إن الاتحاد الأوروبي ومصر يتعاونان وبشكل وثيق من أجل مواجهة التحديات المشتركة والسعي؛ لإقامة علاقات قوية في العديد من المجالات، فالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لمصر والمستثمر الأجنبي المباشر الأول، مشيرا إلى أن المنيا من أهم المحافظات للاتحاد الأوروبي، حيث ينفذ فيها العديد من المشروعات الناجحة والتي تخدم القضايا التنموية.

وأضاف أن الاتحاد يسعى بشكل متواصل ومستمر؛ لتقديم أوجه الدعم لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية على أرض محافظة المنيا في كافة القطاعات، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ينفذ أعمال بنية تحتية صغيرة النطاق في المجتمعات المحلية، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية والمهارات اللازمة للتوظيف.

وأشار محافظ المنيا، حرص الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحقيق التنمية الشاملة في كل ربوع الوطن، من خلال تنفيذ مبادرات ناجحة وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مستعرضا أبرز المقومات التي تتميز بها عروس الصعيد، من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بها.

وأشاد المحافظ، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الحد من الهجرة غير النظامية، وإعطاء الشباب بدائل عملية من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، وتوفير مستقبل أفضل عبر إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر توفر لهم فرص عمل مستقرة ولها مردود جيد.

وأكد أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والتي ظهرت جليةً من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتنمية الريف المصري.

ومن جانبه، قال مروان محمد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمنيا، إن المشروعات التي مولها الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الجهاز تنقسم إلى مشروعات تنمية أساسية وتنمية مجتمعية متعددة منها "محو أمية، ورصف، وشبكات مياه، وترميم وحدات صحية وأخرى بيطرية، ومراكز شباب، وتدريب من أجل التشغيل، ومشروعات بقطاع الصحة وأخرى بقطاع البيئة"، لافتا إلى أن تلك المشروعات وفرت ما يقرب من 570 ألف يومية عمل.

ويتضمن برنامج الوفد، زيارة العديد من المشروعات الخدمية تشمل مركز شباب ووحدة صحية بجبل الطير القبلية في مركز سمالوط، وزيارة عدد من الأماكن السياحية منها متحف ملوي والأشمونين وتل العمارنة بمركز ملوي.