استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين في بيت لاهيا

استشهد فلسطيني، وأصيب ثلاثة اخرين في إطلاق نار إسرائيلي صباح اليوم الخميس، ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت وكالة "معاً" الفلسطينية، إن جنود الاحتلال وراء الخط الأصفر اطلقوا النار على عدد من المزارعين، ما ادى لاستشهاد سامي أحمد عطية أبو درابي في منطقة تل الذهب ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ونقل الجرحى إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة.

وتقدمت اليات الاحتلال اكثر من مرة خلال الـ24 ساعة الماضية فيما شهدت جباليا البلد احداث مماثلة ادت لاستشهاد مواطن واصابة اثنين.

وفي سياق متصل تقدمت دبابات اسرائيلية باتجاه حي التفاح وسط إطلاق نار كثيف