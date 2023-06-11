الهند: شراكتنا مع البرتغال والاتحاد الأوروبي تتنامى بقوة

أكد وزير الشئون الخارجية الهندى "إس. جايشانكار" أمس السبت، أن الشراكة الهندية مع كل من البرتغال والاتحاد الأوروبي؛ تتنامى بدرجة قوية.

جاء ذلك في معرض تدوينة نشرها جايشانكار عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة /تويتر/ بمناسبة احتفال البرتغال بعيدها الوطني.

ووجه جايشانكار، تحياته إلى نظيره البرتغالي خواو كارفينو وحكومة وشعب البرتغال بمناسبة احتفالهم بعيدهم الوطنى، وبعث إليهم بأطيب تمنياته لهم بهذه المناسبة، مشيرا إلى أن الشراكة الثنائية متعددة الجوانب بين الهند والبرتغال، والشراكة الهندية مع الاتحاد الأوروبي بوجه عام تنمو من قوة إلى قوة.

من جانبها، ذكرت وزارة الشئون الخارجية الهندية فيما يتعلق بهذا الشأن أن الهند والبرتغال ترتبطان بعلاقات ودية تتسم بالدفء، وأنه على الرغم من تأثير الصراع الدائر فى أوكرانيا على النشاط التجاري، بما في ذلك تأثيره العميق على تدفق السياحة؛ إلا أن العلاقات إزدهرت بين الهند والبرتغال، مشيرة إلى أن انضمام الهند لمجموعة الدول الناطقة باللغة البرتغالية خلال شهر يوليو عام 2021 ساعد على إضافة بعد جديد لعلاقات الهند مع البرتغال.

ولفتت الوزارة إلى أن الجانبين الهندى والبرتغالى كانا قد أجريا خلال شهر أكتوبر الماضى الجولة الثالثة من المشاورات بين مسئولى وزارتى الخارجية بالبلدين، حيث استعرضا العلاقات الثنائية وسبل دعم التعاون فى مجالات الدفاع والثقافة والتكنولوجيا وتعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين، بالإضافة إلى تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين البلدين وتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالانتقال والهجرة.