سفير الكونغو يزور مكتبة الإسكندرية

زار كاسونجا موسينجا، سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقاهرة، يرافقه ديبري بويوكو، سفير بوزارة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية والجامعة التربوية الوطنية بالكونغو بزيارة مكتبة الإسكندرية اليوم، الثلاثاء للتعرف عليها باعتبارها معلمًا تنويريًا وحضاريًا في مصر والعالم أجمع.

استقبلت هبة الرافعي؛ القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والمراسم بمكتبة الإسكندرية، الضيوف، وقامت باصطحابهما في جولة تفقدية تعرفوا فيها على المكتبة وقطاعاتها المختلفة.

زار الوفد قاعة الاطلاع الرئيسية، حيث شاهدوا المشروعات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، ومتحف المخطوطات، ومعرض شادي عبد السلام، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضروا عرض بالبانوراما الحضارية.

وفي نهاية الجولة قدمت الأستاذة هبة الرافعي نسختين من كتاب "حجر رشيد - استعادة لغة قدماء المصريين" باللغة الفرنسية إهداء للضيوف، ومن جانبه أعرب سفير الكونغو عن إعجابه الشديد بمكتبة الإسكندرية باعتبارها صرحا ثقافيًا وعلميًا كبيرًا، وما تحويه من مقتنيات ووثائق نادرة، وكذلك بالدور الذي تقوم به المكتبة في خدمة المجتمع المصري وإبهار روادها.