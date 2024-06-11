العراق والكويت يبحثان تأمين الحدود المشتركة ومكافحة المخدرات

بحث العراق والكويت، اليوم الثلاثاء، بذل المزيد من الجهود للوصول إلى تعاون أكبر في مجال تأمين الحدود المشتركة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة بين البلدين.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان صحفي اليوم، أن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اجتمع مع سفير الكويت في العراق طارق عبد الله الفرج لبحث التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الأمنية والتأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول إلى تعاون أكبر في مجال تأمين الحدود المشتركة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة وتبادل المعلومات وكذلك في مجال التدريب.

كما ذكر البيان أنه تمت مناقشة الزيارة المرتقبة لوزير الداخلية العراقي إلى دولة الكويت في يوليو المقبل.