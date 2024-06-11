 العراق والكويت يبحثان تأمين الحدود المشتركة ومكافحة المخدرات - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 يونيو 2024 4:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

العراق والكويت يبحثان تأمين الحدود المشتركة ومكافحة المخدرات

د ب ا
نشر في: الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 3:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 3:19 م

بحث العراق والكويت، اليوم الثلاثاء، بذل المزيد من الجهود للوصول إلى تعاون أكبر في مجال تأمين الحدود المشتركة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة بين البلدين.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان صحفي اليوم، أن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اجتمع مع سفير الكويت في العراق طارق عبد الله الفرج لبحث التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الأمنية والتأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول إلى تعاون أكبر في مجال تأمين الحدود المشتركة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة وتبادل المعلومات وكذلك في مجال التدريب.

كما ذكر البيان أنه تمت مناقشة الزيارة المرتقبة لوزير الداخلية العراقي إلى دولة الكويت في يوليو المقبل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك