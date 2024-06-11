 الجيش الكوري الجنوبي يطلق أعيرة تحذيرية بعد توغل قصير لجنود كوريين شماليين عبر الحدود - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الكوري الجنوبي يطلق أعيرة تحذيرية بعد توغل قصير لجنود كوريين شماليين عبر الحدود

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 7:09 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 7:09 ص

أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء أنه أطلق أعيرة تحذيرية بعد أن عبر جنود كوريون شماليون الحدود بين الكوريتين لفترة وجيزة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة، عبرت مجموعة من القوات الكورية الشمالية خط الترسيم العسكري داخل المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين في القسم الأوسط من الحدود في حوالي الساعة 1230 ظهر الأحد.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الجيش الكوري الجنوبي أجرى بثا تحذيريا وأطلق أعيرة تحذيرية، مما دفع الجنود الكوريين الشماليين إلى العودة إلى جانبهم من الحدود ، مضيفة أنه لم يكن هناك نشاط غير عادي بعد طلقات التحذير.


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